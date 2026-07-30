الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة روسية كبرى محتملة ليلا

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء من "احتمال كبير" بأن تشن روسيا هجوما واسع النطاق خلال الليل، مجددا مطالبته حلفاء كييف تزويدها بمزيد من وسائل الدفاع الجوي.وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "أعدّ الروس لهجوم واسع النطاق قبل بضعة أيام، وهناك احتمال كبير بأن تُنفذ الضربة هذه الليلة"، داعيا السكان إلى الاحتماء.وطالب مجدّدا الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بصواريخ باتريوت التي تعد أساسية للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.