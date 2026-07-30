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روسيا تعلن قصف 5 سفن أوكرانية

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  • روسيا تعلن قصف 5 سفن أوكرانية 1/2
  • روسيا تعلن قصف 5 سفن أوكرانية 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قواتها قصفت سفينتين كانتا تنقلان أسلحة وعتاداً عسكرياً إلى موانئ ​أوكرانية قرب مدينة ​أوديسا.
وذكرت الوزارة، لاحقاً، أن القوات ضربت أيضاً منشأة لتخزين الوقود في المدينة ذاتها، وسفينتين أخريين ​في ميناء بيفدينني، وسفينة أخرى شمال غرب جزيرة زميني (الثعبان) في البحر الأسود.
وأضافت أن "جميع السفن كانت تُستخدم لنقل إمدادات عسكرية ​إلى أوكرانيا".
وصعّدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما في الأسابيع القليلة الماضية على حركة الملاحة البحرية في ​البحر الأسود وبحر آزوف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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