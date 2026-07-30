روسيا تعلن قصف 5 سفن أوكرانية

- 1/2
- 2/2
ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قواتها قصفت سفينتين كانتا تنقلان أسلحة وعتاداً عسكرياً إلى موانئ أوكرانية قرب مدينة أوديسا.
وذكرت الوزارة، لاحقاً، أن القوات ضربت أيضاً منشأة لتخزين الوقود في المدينة ذاتها، وسفينتين أخريين في ميناء بيفدينني، وسفينة أخرى شمال غرب جزيرة زميني (الثعبان) في البحر الأسود.
وأضافت أن "جميع السفن كانت تُستخدم لنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا".
وصعّدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما في الأسابيع القليلة الماضية على حركة الملاحة البحرية في البحر الأسود وبحر آزوف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح.