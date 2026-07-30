انفجارات في كييف عقب تحذير من هجوم صاروخي روسي

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت السلطات الأوكرانية في الساعات الأولى من اليوم الخميس تحذيرًا من هجوم صاروخي في كييف، حيث سُمع دوي انفجارات قوية بعد ذلك بقليل.

وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية على تطبيق تليجرام تحذيرًا جويًا في كييف بسبب خطر استخدام أسلحة بالستية، وطالبت بالتوجه فورًا إلى أقرب ملجأ والبقاء فيه حتى زوال الخطر. تحذير زيلينسكي ويأتي هذا الهجوم عقب تحذير أصدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء، أشار فيه إلى وجود احتمال كبير بأن تشن روسيا ضربة كبيرة خلال الليل.

وكتب زيلينسكي على إكس: "أعدّ الروس لهجوم واسع النطاق قبل بضعة أيام، وهناك احتمال كبير أن تُنفذ الضربة هذه الليلة".

ودعا السكان إلى الاحتماء، وجدد مطالبته الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا بتزويد كييف صواريخ باتريوت التي تعد أساسية للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.

