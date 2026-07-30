باللون الأحمر.. فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات

موجة حر غير مسبوقة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو-فرانس" أعلى مستوى من الإنذار (الأحمر) بسبب مخاطر حرائق الغابات في إقليمي موزيل وميرت إي موزيل شمال شرقي البلاد، وذلك نتيجة الظروف الجوية غير المواتية.وقالت الهيئة: "تعني الظروف الجوية أن خطر اندلاع حرائق الغابات والأحراش وانتشارها مرتفع جدًا مقارنة بالمعدلات المعتادة خلال فصل الصيف". كما أصدرت الهيئة إنذارًا برتقاليًا في 29 إقليمًا آخر.وفي السياق، أعلنت سُلطات إقليم كوت دور، أن حريقًا اندلع بغابة في بلدية كوشيه شرقي فرنسا، وامتد على مساحة 50 هكتارًا. وتكافح فرنسا موجة واسعة من حرائق الغابات في ظل موجة حر غير مسبوقة.