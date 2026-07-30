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باللون الأحمر.. فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات

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واس - باريس 0 تبليغ

  • باللون الأحمر.. فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات 1/2
  • باللون الأحمر.. فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات 2/2

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو-فرانس" أعلى مستوى من الإنذار (الأحمر) بسبب مخاطر حرائق الغابات في إقليمي موزيل وميرت إي موزيل شمال شرقي البلاد، وذلك نتيجة الظروف الجوية غير المواتية.
وقالت الهيئة: "تعني الظروف الجوية أن خطر اندلاع حرائق الغابات والأحراش وانتشارها مرتفع جدًا مقارنة بالمعدلات المعتادة خلال فصل الصيف". كما أصدرت الهيئة إنذارًا برتقاليًا في 29 إقليمًا آخر.

موجة حر غير مسبوقة

وفي السياق، أعلنت سُلطات إقليم كوت دور، أن حريقًا اندلع بغابة في بلدية كوشيه شرقي فرنسا، وامتد على مساحة 50 هكتارًا. وتكافح فرنسا موجة واسعة من حرائق الغابات في ظل موجة حر غير مسبوقة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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