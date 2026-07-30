باللون الأحمر.. فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات

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الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو-فرانس" أعلى مستوى من الإنذار (الأحمر) بسبب مخاطر حرائق الغابات في إقليمي موزيل وميرت إي موزيل شمال شرقي البلاد، وذلك نتيجة الظروف الجوية غير المواتية.
وقالت الهيئة: "تعني الظروف الجوية أن خطر اندلاع حرائق الغابات والأحراش وانتشارها مرتفع جدًا مقارنة بالمعدلات المعتادة خلال فصل الصيف". كما أصدرت الهيئة إنذارًا برتقاليًا في 29 إقليمًا آخر.
وقالت الهيئة: "تعني الظروف الجوية أن خطر اندلاع حرائق الغابات والأحراش وانتشارها مرتفع جدًا مقارنة بالمعدلات المعتادة خلال فصل الصيف". كما أصدرت الهيئة إنذارًا برتقاليًا في 29 إقليمًا آخر.