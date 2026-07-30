ثلاثة حرائق غابات جديدة في إسبانيا تجبر 300 شخص على إخلاء منازلهم

حريق إقليم زامورا

أخبار متعلقة اليونان تُجلي نحو 8 آلاف شخص من جزيرة كريت مع استمرار الحرائق 39 مئوية.. الحرارة تبلغ مستويات خطيرة في اليابان وتحذيرات من ضربات الشمس

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 02:56 مساءً كتب شريف احمد - اندلعت ثلاثة حرائق غابات جديدة في إسبانيا اليوم الخميس، بعد أيام من اندلاع حرائق دمرت مناطق بالبلاد. وأجبرت الحرائق في إقليم "ليون" شمال غرب البلاد 300 شخص على الفرار من منازلهم في المنطقة حول قرية "سان سيبريانو"، حيث تم إيواؤهم بصورة مؤقتة في مدارس وصالات رياضية.وكان حريق آخر قد اندلع في وقت سابق بمحمية طبيعية في إقليم زامورا، بالقرب من الحدود مع البرتغال، كما تضرّر نحو 1000 شخص، وتمكّن رجال الإطفاء وأفراد طاقم الطوارئ حتى الآن من احتواء الحرائق على جبهتين، حسبما قال متحدث باسم الهيئة المحلية. وتتزامن الحرائق الجديدة مع موجة الحر الرابعة، المتوقع أن تستمر حتى الأحد القادم على أقصى تقدير، حيث تعرقل درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية والرياح القوية، جهود مكافحة الحرائق في عدة أماكن.