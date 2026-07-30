إسبانيا تنهي حالة الطوارئ مع استمرار التأهب لمواجهة حرائق الغابات

حرائق الغابات في إسبانيا

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم، إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت مفروضة بسبب حرائق الغابات في العاصمة مدريد ومقاطعة أفيلا، بعدما أجبرت الحرائق عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم.وقال سانشيز إن وحدة الطوارئ العسكرية والنظام القومي للحماية المدنية سيواصلان انتشارهما في المناطق المتضررة في مدريد وأفيلا، وفقًا لموقع الحكومة الإسبانية.وأضاف أن السلطات انتقلت إلى المستوى التشغيلي الثاني، منهيةً بذلك حالة الطوارئ الوطنية، مع الإبقاء على حالة التأهب في ظل استمرار موجة الحر وارتفاع خطر اندلاع حرائق جديدة.وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن الساعات الـ12 المقبلة ستكون حاسمة لتعزيز الجهود التي ينفذها النظام القومي للحماية المدنية.وحذر من أن موجة الحر الجديدة وتقلبات الرياح قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المناطق المتضررة.