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فيديو لقصف مقر دائرة الاستخبارات الإيرانية في الأهواز

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  • فيديو لقصف مقر دائرة الاستخبارات الإيرانية في الأهواز 1/3
  • فيديو لقصف مقر دائرة الاستخبارات الإيرانية في الأهواز 2/3
  • فيديو لقصف مقر دائرة الاستخبارات الإيرانية في الأهواز 3/3

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلن إعلام إيراني تعرض مقر دائرة الاستخبارات الإيرانية للقصف في الأهواز.

ونقلت قناة العربية عن وكالة تسنيم الإيرانية فيديو لآثار الضربة الأمريكية للدائرة.

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وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس مقتل 3 من عناصره في هجوم أمريكي استهدف محافظة زنجان في شمال غرب البلاد.

موجة مكثفة من الضربات

كان الجيش الأمريكي أعلن أنه أكمل موجة مكثفة من الضربات على إيران، وأنه استهدف خلالها عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري.

وذكر الجيش الأمريكي أن ضرباته شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت صواريخ ومسيرات.

وبين أنها جاءت ردا على محاولة إيران استهداف القوات الأمريكية، والحد من تهديدات إيران للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة الدولية.

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MO Nasa

MO Nasa

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