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باكستان: المفاوضات جارية بين أمريكا وإيران

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أ ف ب- طهران 0 تبليغ

باكستان: المفاوضات جارية بين أمريكا وإيران

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت باكستان، الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران، الخميس، أن الأطراف المتحاربة تتفاوض لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلًا.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن "المفاوضات جارية بين الأطراف، لا سيما في ما يتعلق بمضيق هرمز، بهدف خفض التصعيد"، لافتة إلى أن باكستان تبذل "كل ما في وسعها لإعادة جميع الأطراف إلى مذكرة التفاهم" التي وُقعت في يونيو، والرامية إلى تمهيد الطريق لإنهاء الحرب.
لكن هذه العملية تعثرت منذ أوائل يوليو بسبب تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يُعدّ إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي أغلقته طهران، جوهر التوترات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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