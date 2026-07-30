مصرع 11 شخصًا من عائلة واحدة بسبب الفيضانات في باكستان

فيضانات باكستان

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - لقي 11 شخصًا من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب ستة آخرون، إثر انهيار منزل في مدينة لاهور شرقي باكستان، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة، بحسب ما أفاد مسؤول محلي، الخميس.وقال مساعد مفوض المنطقة، أمير بوت، إن جميع الضحايا ينتمون إلى العائلة نفسها، فيما واصلت فرق الإنقاذ أعمالها في الحي المكتظ بالسكان، حيث انتشلت جثامين الضحايا من تحت الأنقاض.وتشير بيانات الهيئة الباكستانية الرسمية المعنية بالكوارث إلى أن الحوادث المرتبطة بالفيضانات، بما في ذلك حالات الغرق وانهيار المنازل، أودت بحياة 121 شخصًا في أنحاء البلاد منذ 26 يونيو الماضي.وتتسبب الرياح الموسمية في جنوب آسيا بأمطار يعتمد عليها القطاع الزراعي، إلا أن تأثيرات التغير المناخي أسهمت في زيادة الأضرار الناجمة عنها، وجعلت الظواهر الجوية أكثر صعوبة في التوقع وأكثر فتكًا في مختلف أنحاء المنطقة.وفي السياق، غمرت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة نحو 12 قرية قرب مدينة لاهور خلال الأسبوع الجاري، ما أجبر السكان على مغادرة منازلهم باستخدام القوارب.