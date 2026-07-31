تشمل 6 أفراد وكيانات.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

عقوبات على إيران

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس عقوبات على ستة أفراد وكيانات قالت إنهم يقدمون الدعم لـ"ماهان إير"، شركة الطيران الإيرانية التي تتّهمها واشنطن بتسهيل نشاطات الحرس الثوري الإيراني.وتشمل قائمة الأفراد الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات، شخصا مقيما على الأراضي الصينية، فيما تشمل قائمة الكيانات شركات في الصين وروسيا وإيران وشطر كشمير الخاضع للإدارة الهندية.وجاء في بيان لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن "الذين يقدّمون خدمات مالية أو لوجستية أو دعما تجاريا للحرس الثوري أو لماهان إير، يساهمون في استمرارية مشروع إرهابي".وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة تحديد هويات هؤلاء وكشفهم وإقصاءهم من النظام المالي الأمريكي".إلى ذلك، استهدفت العقوبات الخميس شركة داده نكار ومقرّها في طهران، إذ تتّهمها واشنطن بأنها "سعت للحصول على معلومات بشأن مواقع معدات أمريكية وإسرائيلية لدعم الاستهدافات العسكرية الإيرانية".