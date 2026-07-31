عقوبات أميركية جديدة على إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

فرضت الولايات ​المتحدة أمس، عقوبات جديدة ⁠متعلقة بإيران تستهدف شبكات ​عالمية ​داعمة لشركة ‌«ماهان ⁠للطيران»، ​الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن، إنها تنقل ‌أفراداً من الحرس ‌الثوري الإيراني، بالإضافة ​إلى أسلحة وطائرات مسيرة.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان ‌لها، أنها ​«أدرجت 6 كيانات وأفراد في الصين ​والهند ‌وروسيا ⁠وإيران ‌على ‌قوائم العقوبات، وذلك ⁠لعملهم كوكلاء مبيعات ​وشبكات دعم لشركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأميركية والأوروبية».

وأمس الأول، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، جولة ​جديدة ‌من العقوبات ⁠المرتبطة ​بإيران استهدفت 8 ناقلات و10 كيانات.

وجاء في إشعار نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة ‌أن 6 من الكيانات ‌المستهدفة بالعقوبات تتخذ من ​الصين مقراً.

وتُضاف هذه العقوبات إلى حملة أميركية أوسع نطاقاً للضغط ​العسكري والاقتصادي على إيران.