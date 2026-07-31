عقوبات أميركية جديدة على إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)
فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة «ماهان للطيران»، الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن، إنها تنقل أفراداً من الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، أنها «أدرجت 6 كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران على قوائم العقوبات، وذلك لعملهم كوكلاء مبيعات وشبكات دعم لشركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأميركية والأوروبية».
وأمس الأول، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران استهدفت 8 ناقلات و10 كيانات.
وجاء في إشعار نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أن 6 من الكيانات المستهدفة بالعقوبات تتخذ من الصين مقراً.
وتُضاف هذه العقوبات إلى حملة أميركية أوسع نطاقاً للضغط العسكري والاقتصادي على إيران.