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الأمم المتحدة تحذر من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

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الأمم المتحدة تحذر من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأطراف في الشرق الأوسط إلى العودة للجهود الدبلوماسية، محذراً من اتساع رقعة الصراع.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام الأممي، خلال مؤتمر صحفي: «يشعر الأمين العام منذ مدة طويلة بالقلق من احتمال اتساع الصراع ما لم تعد الأطراف إلى المفاوضات، ويبدو أن التطورات الأخيرة تسير في هذا الاتجاه».
وأضاف أن «غوتيريش سبق أن أعرب بوضوح عن مخاوفه من اندلاع صراع جديد أو تصاعد الصراع القائم واتساع نطاقه».
وتابع حق: «هذه ليست تطورات إيجابية، ويريد الأمين العام أن تتمكن الأطراف من وقف الصراع والعودة إلى الجهود الدبلوماسية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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