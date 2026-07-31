ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان المدمر إلى 34 شخصًا

زلزال بقوة 7.1 ريختر

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 12:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت حكومة إقليم كوماموتو الياباني، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد إلى 34 شخصًا، بعد أن تسبب الزلزال في وقوع انفجار بمجمع تجاري، وانهيار مدخنة مصنع، وتدمير منازل.وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر قد ضرب كيووشو، وهي الجزيرة الرئيسة في جنوب اليابان، يوم الثلاثاء الماضي.وأفاد مسؤولون أنه تم التأكد من أن 34 حالة وفاة كانت مرتبطة بالكارثة، وأكثر من 80 شخصًا أصيبوا بجروح، خمسة منهم في حالة خطيرة.