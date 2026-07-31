حريق هائل يجتاح جزيرة كريت اليونانية وسط رياح عاتية

حالة تأهب قصوى

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - لا تزال النيران مشتعلة في المنطقة المحيطة بمدينة ريثيمنو السياحية في جزيرة كريت، بحسب عناصر الإطفاء اليونانيين، الذين أشاروا، مع ذلك، إلى تحسن الوضع، وأبدوا قلقهم إزاء حريق آخر تشهده شبه جزيرة بيلوبونيز.وقال ناطق باسم جهاز الإطفاء، إن الوضع في ريثيمنو أفضل، لكن الحريق لا يزال خارجًا عن السيطرة، وهناك بؤر عدة لا تزال مشتعلة.وبحسب موقع meteo.gr التابع للمرصد الوطني لأثينا، الذي حلل صورة التقطها قمر اصطناعي تابع لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي، التهمت النيران نحو 4500 هكتار، يومي الأربعاء والخميس، في جنوب المدينة.ووُضعت فرق الإطفاء اليونانية في حالة تأهب قصوى، الجمعة، بسبب الرياح القوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد.كما صُنِّفت مناطق كثيرة، بينها منطقة أثينا وجزيرة كريت وعدد كبير من جزر بحر إيجه وأجزاء من منطقة بيلوبونيز، ضمن مستوى "الخطر المرتفع جدًا" لاندلاع الحرائق، وهو المستوى الرابع على مقياس من خمس درجات.