ترامب يتحفظ على السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت

صواريخ باتريوت

تصاعد الحرب بين موسكو وكييف

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة يجب أن تكون حذرة جدًا بشأن منح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.وأشار إلى حساسية هذه المنظومة العسكرية المتطورة في ظل استمرار الحرب مع روسيا.وقال ترامب، في تصريحات من منتجع كامب ديفيد، إن صواريخ باتريوت "أسلحة مذهلة"، مضيفًا أن واشنطن ينبغي أن تتوخى أقصى درجات الحذر قبل السماح لأي طرف بتصنيعها.وجاءت تصريحات ترامب عقب اجتماع استمر أكثر من ساعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، بينما لا تزال الجهود الدبلوماسية الأميركية لإنهاء الحرب تواجه تعثرًا.ورغم إعلان زيلينسكي أن ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ باتريوت، اكتفى الرئيس الأمريكي بالقول إن الاجتماع تناول العديد من القضايا وإنه سار بشكل جيد للغاية، دون تأكيد منح الترخيص.