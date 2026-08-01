5 دول في مرمى النيران.. الرياح تعرقل إخماد حرائق الغابات في أوروبا

حرائق الغابات

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:49 صباحاً كتب شريف احمد - تواصلت موجة حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية، إذ اندلعت حرائق جديدة في اليونان، في حين شهدت فرنسا وإسبانيا تحسنًا في السيطرة على الحرائق.وفي اليونان، أُخلي جزء من ضاحية غرب أثينا مع مشاركة أكثر من 100 رجل إطفاء وطائرات ومروحيات لإخماد النيران، فيما رفعت السلطات مستوى التأهب مع توقع رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومترًا في الساعة ودرجات حرارة تبلغ 37 درجة مئوية.كما أتت الحرائق على نحو 4500 هكتار في جزيرة كريت.وفي تركيا، أعلنت السلطات إخماد 213 حريقًا من أصل 218، بينما لا تزال خمسة حرائق نشطة، وسط رياح قوية تعرقل جهود الإطفاء، وأسفرت الحرائق عن تضرر أو تدمير 65 مبنى، إضافة إلى احتراق آلاف الهكتارات من الغابات.وفي فرنسا، تمكن نحو 198 ألف شخص من العودة إلى منازلهم بعد تحسن الوضع والسيطرة على الحريق الكبير قرب بوردو، فيما يواصل رجال الإطفاء في البرتغال مكافحة حريق أتى على أكثر من 6 آلاف هكتار.أما في إسبانيا، فقد رُفعت حالة الطوارئ بعد السيطرة على حريق غرب مدريد، بينما لا يزال حريق آخر في منطقة أفيلا يُعد الأكبر في البلاد منذ بدء تسجيل بيانات حرائق الغابات عام 1961، وسط تحذيرات من موجة حر جديدة قد تؤدي إلى اندلاع مزيد من الحرائق.