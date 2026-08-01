بعد تدفق المهاجرين.. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا

تعليق اتفاقية شنغن

تدفق المهاجرين

السيطرة على الحدود

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت إيطاليا الجمعة تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب.ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني الإجراء الذي سيظل ساريا لمدة شهر بأنه "استثنائي" ويهدف إلى "حماية الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على أمتنا".وأكدت وزارة الداخلية الإيطالية لوكالة فرانس برس أن إيطاليا أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر على سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.وأورد متحدث باسم الوزارة أنه بعد مباحثات مع فرنسا، ستعزز الدولتان إجراءات الرقابة على الحدود البرية.والخميس، دعت ميلوني إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، واصفة الصور الواردة من سبتة والتي تُظهر آلاف المهاجرين الوافدين بأنها "صادمة".وسعت الحكومة الائتلافية في إيطاليا إلى وقف تدفق عشرات آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ البلاد سنويا على متن قوارب صغيرة.واتخذت إجراءات تشمل اتفاقيات حكومية مع دول في شمال إفريقيا للحد من عمليات المغادرة، وفرض قيود على سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية تحاول إنقاذ مهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط.وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة إن الإجراء المؤقت بتعليق اتفاقية شنغن، وهي منطقة سفر مفتوحة لا يخضع فيها المسافرون لعمليات تفتيش، "منصوص عليه في المعاهدات، وأصبح اليوم أمرا لا مفر منه".ووصف أزمة المهاجرين في سبتة بأنها "مسؤولية مشتركة" داخل الاتحاد الأوروبي، داعيا دول الاتحاد الى "العمل معا لمنع تدفق المهاجرين غير المنضبط إلى أراضي الاتحاد الأوروبي...".وأعلنت وزارة الداخلية أن أي عمليات تفتيش على الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا ستكون "محددة الهدف" بحيث تقتصر على المواطنين غير الأوروبيين القادمين من إسبانيا.وقالت ميلوني إن إيطاليا ستدعم أي مبادرة أوروبية لمساعدة إسبانيا على "استعادة السيطرة الكاملة على الحدود الخارجية للاتحاد".