لانخفاض منسوب "الدانوب".. المجر تستعد لإغلاق محطتها النووية الوحيدة

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 07:12 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت المجر استعدادها لإغلاق محطة "باكس" النووية، الوحيدة في البلاد، بسبب الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب، التي تستخدمها المحطة في تبريد مفاعلاتها.وأوضح رئيس الوزراء المجري بيتر ماجار أن المحطة تعمل حاليًا بأقل من نصف طاقتها، إذ انخفض إنتاجها إلى (965) ميغاواط، مقارنةً بنحو (2000) ميغاواط في الظروف الاعتيادية، متوقعًا إغلاقها بالكامل خلال الأيام المقبلة، وقد يستمر التوقف عدة أسابيع.وأكد أن عملية الإغلاق ستُنفذ بصورة آمنة، ولن تشكل خطرًا على السكان أو البيئة، فيما تنتج المحطة، التي تضم أربعة مفاعلات، نحو نصف احتياجات المجر من الكهرباء، وسيكون إغلاقها الأول منذ بدء تشغيلها قبل (44) عامًا.