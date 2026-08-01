أمريكا.. تحطم طائرة مقاتلة قرب قاعدة عسكرية في كاليفورنيا

تحطم طائرة

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت السلطات الأمريكية تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" الجمعة قرب قاعدة عسكرية في سان دييغو بجنوب ولاية كاليفورنيا.وصرّح متحدث باسم القاعدة لوكالة فرانس برس قائلا: "وقع حادث شمل طائرة من طراز إف-35 برافو تابعة لسلاح مشاة البحرية قرب قاعدة ميرامار".وأضاف: "قفز الطيار بالمظلة، وقد جرى إنقاذه وهو في طريقه حاليا إلى منشأة طبية".لم يفصح المتحدث عما إذا كان الطيار قد أصيب أو ما إذا كان الحادث قد أسفر عن إصابات أخرى، لكنه أكد أن الجيش الأمريكي سيصدر توضيحات في القريب العاجل.وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد من الطائرة المشتعلة، بينما تحاول فرق الطوارئ إخماد النيران باستخدام خراطيم المياه.تشتهر قاعدة ميرامار عالميا بكونها مقر مدرسة تدريب نخبة طياري مشاة البحرية الأمريكية وكانت مصدر إلهام لفيلم "توب غان" من بطولة توم كروز.