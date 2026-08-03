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زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب فنزويلا

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واس - كراكاس 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب فنزويلا 1/2
  • زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب فنزويلا 2/2

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة موناري في فنزويلا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 7 كيلومترات جنوب غرب مدينة موناري.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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