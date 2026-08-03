زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب فنزويلا

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة موناري في فنزويلا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 7 كيلومترات جنوب غرب مدينة موناري.ولم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).