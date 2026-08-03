دعوة 30 ألف شخص إلى ملازمة منازلهم في شرق فرنسا بسبب حريق

مواقع خطرة

تدابير احترازية

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - دعت السلطات في خمس بلديات في شرق فرنسا سكانها البالغ عددهم نحو 30 ألف شخص، إلى ملازمة منازلهم بسبب حريق نشب في مستودع بموقع صناعي خطر.وجاء في بيان صادر عن محافظة موزيل "كإجراء احترازي، يُطلب من سكان غاندرانج وأمنيفيل وفيتري-سور-أورن وكلوانج ورومبا ملازمة منازلهم حتى إشعار آخر".يطال الحريق مستودعا تبلغ مساحته 500 متر مربع في نطاق شركة "سويس للوقود والطاقة البديلة" بالمنطقة الصناعية في غاندرانج، هو موقع صناعي مصنّف خطرًا.وقد تم نشر نحو مئة من عناصر الإطفاء في الموقع، مع نحو خمسين آلية، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس مركز عمليات مكافحة الحرائق والإسعاف في موزيل.قال كانتان بيغو رئيس بلدية غاندرانج في منشور على فيسبوك "بالنظر خصوصًا إلى وجود مواد كيميائية، يجب مواصلة التقيّد بتدابير ملازمة المنزل".ونقل تعليمات المحافظة قائلا "ابقوا في منازلكم. أغلقوا الأبواب والنوافذ. تجنّبوا أي خروج أو تنقل غير ضروري.. لا تقتربوا إطلاقًا من منطقة الحريق".