صور| اشتداد موجة الحر في كوريا.. ووفاة 14 شخصًا

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 10:42 مساءً كتب شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا حتفهم، وسُجلت نحو 1889 حالة مرضية مرتبطة بالحرارة، جراء موجة حر قاسية تشهدها كوريا.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة أفاد أمس، بتسجيل (1889) حالة مرضية مرتبطة بالحرارة منذ بداية الصيف، من بينها (96) حالة سُجلت أمس الأول (السبت).



كما ارتفعت حصيلة خسائر الثروة الحيوانية، إذ سُجل نفوق (432) ألف رأس من الماشية حتى أمس، إضافة إلى نفوق أكثر من (165) ألفًا من الأسماك المستزرعة، في ظل ارتفاع درجات حرارة المياه.

يًذكر أن الحكومة الكورية رفعت مستوى التحذير من موجة الحر إلى أعلى درجة يوم الاثنين الماضي.