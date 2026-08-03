ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تودي بـ 13 شخصًا

شبه جزيرة القرم

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 10:42 مساءً كتب شريف احمد - أسفرت ضربات شنتها أوكرانيا على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ومنطقة كراسنودار في جنوب البلاد، وهما وجهتان سياحيتان رائجتان صيفا، عن مقتل عشرة أشخاص، فيما تسبب هجوم روسي في وسط أوكرانيا بمقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أعلنت سلطات البلدين الاثنين.وقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وأصيب أربعون آخرون عقب سقوط مسيرة أوكرانية في أركيبو-وسيبوفكا الواقعة على ساحل البحر الأسود، وفق حصيلة جديدة أعلنها حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف.وقال كوندراتييف إن "ما حصل اليوم هو هجوم متعمد من نظام كييف على المدنيين الذين لا علاقة لهم بالبنية التحتية العسكرية".وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتحقق فرانس برس من صحته، تظهر فيه مسيرة وهي تتحطم على شاطئ مكتظ على مرأى من السياح.وقُتل أيضا أربعة أشخاص في شبه جزيرة القرم، بحسب ما أعلن سيرغي أكسيونوف، رئيس السلطات المحلية المعيّن من موسكو عبر تطبيق تلغرام، من دون أن يحدد مكان وقوع الضربة، بعدما كان أفاد في حصيلة سابقة بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.وتتعرض شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 لهجمات أوكرانية متكررة تهدف إلى تعطيل الإمدادات اللوجستية للقوات الروسية المنتشرة في جنوب أوكرانيا.وفي وسط أوكرانيا، أسفر هجوم روسي عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب مدينة كريفي ريغ، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليكساندر غانيا.