6 قتلى في ضربات أوكرانية على القرم وجنوب روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

قُتل ستة أشخاص وأُصيب نحو 15 آخرين في ضربات أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا ومنطقة كراسنودار في جنوب البلاد، وهما وجهتان سياحيتان رائجتان صيفاً، وفق ما أعلنت السلطات الروسية أمس.

وقال رئيس السلطات المحلية المعيّن من موسكو سيرغي أكسيونوف عبر «تليجرام»: «الجيش الأوكراني شن هجوماً ليلياً جديداً على جمهورية القرم، وللأسف، سقط ضحايا، قُتل ثلاثة مدنيين وأُصيب شخصان»، من دون أن يحدد موقع الضربة. وقُتل ثلاثة أشخاص جراء سقوط حطام طائرة مسيّرة على قرية في منطقة كراسنودار المحاذية للقرم في جنوب روسيا.

وقال حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف: إن الضربة أسفرت أيضاً عن إصابة 13 شخصاً، بينهم أطفال، واصفاً ما حدث بأنه مأساة، مضيفاً أن الهجوم استهدف منشآت مدنية.

كما أعلنت شركة «وايلدبيريز»، أكبر شركة تجارة إلكترونية في روسيا، أن هجوماً بطائرات مسيَّرة أوكرانية أدى إلى اندلاع حريق في أحد مراكزها اللوجستية في منطقة فلاديمير، الواقعة شرق العاصمة موسكو.

في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 163 من أصل 181 طائرة مسيَّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها واصلت خلال الليل شن هجمات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية. وقالت الوزارة، في بيان عبر تليجرام، إن طائرات مسيَّرة استهدفت 3 سفن شحن جاف في البحر الأسود، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وأضافت الوزارة تم استهداف سفينة شحن جاف أخرى داخل ميناء ميكولايف الأوكراني. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة البيانات الصادرة عن أي من الطرفين.

ضربات جوية

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الأحد، استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في عملياتها اللوجستية، مؤكدة تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود وميناء نيكولاييف، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.