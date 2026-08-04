الدنمارك تمدد الخدمة العسكرية إلى 11 شهرًا وسط مخاوف من روسيا

مخاوف من روسيا

الخدمة العسكرية في الدنمارك

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 02:21 صباحاً كتب شريف احمد - بدأ نحو 1600 شاب دنماركي، أداء خدمة عسكرية تمتد 11 شهرًا، وهي مدة تعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف فترة الخدمة التي كانت سارية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.ومن بين المجندين الأميرة إيزابيلا، البالغة 19 عامًا، التي التحقت بالخدمة الإلزامية في فوج حرس الفرسان بثكنة أنتفورسكوف بمدينة سلاجيلسي.وكانت الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، قد قررت في عام 2024 تمديد مدة الخدمة العسكرية من أربعة أشهر، إلى جانب فتح باب التجنيد أمام النساء.وقال العقيد مايكل فيلومسن، خلال زيارته قاعدة أوكسبول العسكرية في غرب البلاد، إن التغيير يرتبط بالوضع الأمني المتعلق بروسيا، مضيفًا أن تعزيز الجاهزية القتالية للدنمارك يتم عبر التجنيد.وأوضح فيلومسن أن حلف شمال الأطلسي يتحرك حاليًا، وأن إسهام الدنمارك تتمثل في تعزيز جاهزيتها القتالية بسرعة كبيرة من خلال التجنيد.وتكون الخدمة العسكرية في الدنمارك غالبًا طوعية، لكن في حال عدم توافر العدد الكافي من المتطوعين، يتم اختيار مجندين آخرين عن طريق القرعة، وتشكل النساء نحو 20% من إجمالي المجندين هذا العام.وبموجب النظام الجديد، توسعت كذلك المهام الموكلة إلى المجندين، إذ يخصصون الأشهر الثلاثة إلى الخمسة الأولى لتعلم المهارات العسكرية الأساسية، بما في ذلك استخدام السلاح والإسعافات الأولية والتدريب البدني، قبل الانتقال إلى مهام عملياتية تشمل المراقبة وتشغيل الطائرات المسيّرة.