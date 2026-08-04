رغم نفي طهران.. ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران تجري الآن

فتح مضيق هرمز

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 02:21 صباحاً كتب شريف احمد - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن المفاوضات مع إيران تجري "الآن"، رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.وصرح للصحافيين في البيت الأبيض "المحادثات جارية الآن، وهذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة".وبحسب ترامب، تتمحور هذه المحادثات خصوصا حول إعادة فتح محتملة "اعتبارا من الغد" على قوله، لمضيق هرمز.وكانت إيران نفت إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان ترامب أن المفاوضات ستستأنف الاثنين، في خطوة أثارت غضب الرئيس الأميركي الذي جدد تخيير طهران بين إبرام اتفاق أو الاستسلام.وأعلن ترامب السبت العدول عن تنفيذ ضربات واسعة على إيران بطلب منها، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع يشمل "فتح مضيق هرمز بصورة آنية وتامة وكاملة ووضع حد لتهديد إيران النووي".وذهب ترامب أبعد من ذلك الأحد، بقوله للصحافيين "حاليا، ما نقوم به الآن هو التحدث معهم في إطار مفاوضات"، قائلا إنها "ستبدأ غدا (الإثنين) بعد الظهر" من دون ذكر مزيد من التفاصيل.وجاء النفي الإيراني سريعا خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لوزارة الخارجية صباح الاثنين، إذ قال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي "إننا لا نجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة. مفاوضاتنا هي مع عُمان لتأمين ممر عبر مضيق هرمز".