تبلغ 38 مئوية.. تحذير من موجة حر شديدة على أنحاء العاصمة سيئول

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى من التحذير من موجة الحر في أنحاء العاصمة سيئول لأول مرة، في ظل توقعات بوصول درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى 38 درجة مئوية.

ودخلت 11 منطقة في سيئول، من بينها غانغنام، وسونغبا، وغانغسيو، وغواناك، تحت تأثير التحذير، الذي يُطبق للمرة الأولى منذ اعتماد نظام التحذير من موجات الحر في البلاد في الأول من يونيو الماضي.

تسجيل أمراض مرتبطة بالحرارة ويُصدر تحذير موجة الحر الشديدة عندما تصل أعلى درجة حرارة محسوسة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، أو تبلغ درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية أو أكثر، في منطقة تسجل فيها أعلى درجة حرارة محسوسة تبلغ 35 درجة مئوية أو أكثر لمدة يومين متتاليين أو أكثر.

ومع اشتداد موجة الحر، سُجلت 18 حالة إضافية من الأمراض المرتبطة بالحرارة في سيئول أمس؛ ليرتفع إجمالي الحالات التراكمية في العاصمة منذ 15 مايو إلى 185 حالة، بينها حالتا وفاة.