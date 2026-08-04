لإعادة فتح مضيق هرمز.. وزير أميركي يأمل باتفاق مع إيران الأربعاء

ضربة عسكرية واسعة

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة.وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" الثلاثاء، "نُجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع".وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق سيسمح لإيران بفرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق، أجاب بيسنت "أعتقد أنه سيضمن حرية الملاحة".وتتقاطع تصريحات بيسنت مع ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إذ أشار إلى أن إعادة فتح الممر المائي قد تتم خلال ساعات، وذلك بعد تراجعه عن تهديدات بتوجيه ضربة عسكرية واسعة النطاق لإيران.من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات حالية مع واشنطن، ويُعدّ مضيق هرمز نقطة توتر رئيسية في النزاع الأميركي الإيراني.وأصاب مقذوف مجهول سفينة شحن في مضيق هرمز الثلاثاء.