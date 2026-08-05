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حريق غابات يخلف دماراً كبيراً بغرب كندا

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حريق غابات يخلف دماراً كبيراً بغرب كندا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمر حريق غابات سريع الانتشار نحو 230 منزلاً في أحد مجتمعات السكان الأصليين بغرب كندا، ليصبح أحد أكثر حرائق الغابات تدميرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وذكر دان ويلسون، رئيس قبيلة "أوكاناجان"، أن حريق "برادلي كريك" دمر جزءا كبيرا من المحمية الواقعة قرب مدينة فيرنون، على بعد نحو 440 كيلومترا (275 ميلا) شمال شرقي فانكوفر.

وشهدت كندا في السنوات الأخيرة مواسم متزايدة الشدة لحرائق الغابات، إذ امتد دخان الحرائق مرارا عبر أنحاء أميركا الشمالية، متسببا في إصدار تحذيرات واسعة بشأن جودة الهواء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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