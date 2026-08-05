ترامب: فتح مضيق هرمز "قريبًا جدًا".. وطهران لن تمتلك سلاحاً نووياً

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مضيق هرمز سيُفتح "قريبًا جدًا"، مهددًا إيران لـ"ضربة قوية للغاية"، إذ لم تفتح المضيق.

وأضاف في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مؤكدًا أن طهران تريد عقد صفقة. فتح مضيق هرمز

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة، في وقت سابق، إنه قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" الثلاثاء، "نُجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع".