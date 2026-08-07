اخبار العالم

إصابة عدد 11 من المدنيين بنجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية

0 نشر
0 تبليغ

إصابة عدد 11 من المدنيين بنجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي عن إصابة عدد (11) من المدنيين بمنطقة نجران منهم (7) سعوديين بينهم امرأة و طفل عمره 4 سنوات أصيب بحروق من الدرجة الثانية و (1) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية المصرية و (1) من الجنسية الباكستانية نتيجة اعتداءات حوثية إرهابية يوم الخميس 06 أغسطس 2026م).

وأوضح اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءاتها الإرهابية باستخدام المقاذيف العشوائية على الأعيان المدنية، مما يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية.

وأكد اللواء المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين.


كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عدد 11 من المدنيين بنجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا