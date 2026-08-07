وأوضح اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءاتها الإرهابية باستخدام المقاذيف العشوائية على الأعيان المدنية، مما يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية.
وأكد اللواء المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عدد 11 من المدنيين بنجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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