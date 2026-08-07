إصابة عدد 11 من المدنيين بنجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي عن إصابة عدد (11) من المدنيين بمنطقة نجران منهم (7) سعوديين بينهم امرأة و طفل عمره 4 سنوات أصيب بحروق من الدرجة الثانية و (1) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية المصرية و (1) من الجنسية الباكستانية نتيجة اعتداءات حوثية إرهابية يوم الخميس 06 أغسطس 2026م).

وأوضح اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءاتها الإرهابية باستخدام المقاذيف العشوائية على الأعيان المدنية، مما يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية.

وأكد اللواء المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين.