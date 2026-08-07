ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا جدا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، 07 أغسطس 2026، للصحفيين إنه يعتقد أن حرب إيران «ستنتهي قريبا جدا»، مشيرا إلى أن قواته المسلحة تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض أنواع الأسلحة.

وأضاف ترامب في المكتب ‌البيضاوي في ‌إشارة إلى ​إيران «أعتقد ‌أن الأمر ⁠سينتهي ​قريبا جدا. ⁠أظن أنه ليس بإمكانهم الصمود طويلا». وكانت ترددت معلومات حول أن الجيش الأميركي استنفد جزءا كبيرا من مخزونه العالمي من الصواريخ ⁠بعيدة المدى عالية الدقة ‌خلال ‌حربه مع إيران التي دخلت ​شهرها السادس.

وردا ‌على سؤال حول وضع ‌مخزونات الذخيرة، قال ترمب إن بلاده تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه ‌أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة.

وقال ترامب «لدينا أنواع ⁠معينة ⁠من الذخائر القوية جدا التي نمتلك منها إمدادات غير محدودة أو غير محدودة افتراضيا، ولدينا أنواع أخرى الكميات المتاحة منها أقل وفرة».

وأضاف ترامب أن شركات الدفاع الأميركية تعمل على إنشاء المزيد من مصانع ​الإنتاج، ومنها ​منشآت مخصصة لصواريخ «باتريوت» و«توماهوك».

المصدر : الشرق الأوسط