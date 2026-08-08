محكمة توقف بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض.. وترامب يطعن

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالطعن أمام المحكمة العليا على حكم أصدرته محكمة استئناف بوقف أعمال بناء قاعة الاحتفالات الكبرى في البيت الأبيض التي بدأ في تشييدها.

وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال "سنطعن في القرار فورا أمام المحكمة العليا الأميركية"، واصفا إياه بأنه "حكم مروع ومدفوع سياسيا وغير قانوني" ويتعارض مع مصالح الأمن القومي.

كانت محكمة استئناف أيّدت، في وقت سابق اليوم الجمعة، حكما قضائيا ابتدائيا يوقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات. لكن محكمة الاستئناف أرجأت تنفيذ القرار لمدة أسبوعين لإتاحة المجال لاحتمال تقديم طعن أمام المحكمة العليا.

وأصدرت هيئة، مؤلفة من ثلاثة قضاة، في محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا، حكما بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، بتأييد حكم قضائي سابق يقضي بوقف معظم أعمال البناء فوق سطح الأرض في البيت الأبيض، وهو قرار كان قد عُلِّق تنفيذه لحين صدور حكم محكمة الاستئناف.

أشارت محكمة الاستئناف إلى أن وقف البناء "لا علاقة له" بجوهر المشروع نفسه، وإنما سببه إطلاق الرئيس الأشغال من دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وقالت المحكمة إن الإدارة الأميركية لا تملك "سلطة مطلقة" في "إعادة تصميم وتعديل وإعادة بناء البيت الأبيض، بيت الشعب، بما يلائم الرغبة الشخصية للرئيس".

في أكتوبر الماضي، أمر الرئيس الجمهوري بهدم جناح كامل من البيت الأبيض لتشييد قاعة الاحتفالات التي صُممت لتتسع لما يصل إلى ألف شخص، لاستضافة حفلات الاستقبال ومآدب العشاء تكريما لكبار الشخصيات الأجنبية.

وتراوح ميزانية المشروع التقديرية، المموّلة من تبرعات خاصة، بين 200 و400 مليون دولار أميركي.

وطعن في المشروع قضائيا "الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي"، وهي منظمة غير ربحية كلفها الكونغرس مهمة الحفاظ على المباني التاريخية.

من جانبه، يؤكد دونالد ترامب أن المبنى يساهم أيضا في تعزيز الأمن في البيت الأبيض وواشنطن، من خلال استيعاب منصة للطائرات المسيّرة، من بين أمور أخرى.