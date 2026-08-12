تراجع قياسي لنهر الدانوب يربك حركة الشحن البحري في النمسا

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب بالنمسا في شلل شبه كامل لحركة الشحن البحري، وإلغاء نحو 30% من الرحلات السياحية النهرية، وذلك إثر فرض وزارة النقل النمساوية قيودا مشددة على حركة الملاحة.

وأكد المتحدث باسم شركة «فيادوناو» الحكومية المشغلة للممرات المائية، أن الوضع بات «متوترا وخطيرا» مع تسجيل مستويات مياه متدنية غير مسبوقة، حيث انخفض المنسوب في مدينة «كريمز» إلى 109 سنتيمترات، وفي محطة قياس شرق فيينا إلى 122 سنتيمتراً، بتراجع ملحوظ فاق أدنى المستويات القياسية السابقة بنحو 40 و50 سنتيمترا على التوالي.

و قالت بيرجيت براندنر-فالنر، المديرة التنفيذية لشركة «دوناو» المسؤولة عن إدارة 36 رصيفاً للسفن، إن الشركة اضطرت لإغلاق خمسة أرصفة مؤقتا لدواعي السلامة، واصفة هذا الانخفاض في منسوب النهر بالوضع الذي لم يسبق له مثيل.