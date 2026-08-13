روسيا تحذر من توقف صادراتها من الحبوب

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن الهجمات الأوكرانية على البنية ⁠التحتية للحبوب والزراعة في ​روسيا تتسبب ​في ارتفاع ‌أسعار المواد الغذائية ⁠العالمية ​وتفاقم نقص الحبوب.

وأدلت زاخاروفا بهذه التعليقات ‌في بيان صدر بعد أن أجبرت ​موجة من الهجمات الأوكرانية على ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود محطات رئيسية لتصدير ‌الحبوب في ​المدينة على تعليق عملها.

وقالت زاخاروفا: «هذه الهجمات تفاقم نقص الحبوب والأسمدة ​وتؤدي ‌إلى ارتفاع ⁠أسعار ‌المواد ‌الغذائية في أنحاء العالم وتزيد ⁠العبء على دول الجنوب والشرق ​العالمي، التي أصبحت رهينة للسياسات غير المسؤولة التي تنتهجها الأطراف الفاعلة المشار إليها».

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ويتم شحن معظم هذه الصادرات عبر موانئها المطلة على البحر الأسود مثل نوفوروسيسك.

وأفادت أربعة مصادر، أمس، أن اثنتين من أكبر المحطات الروسية لتصدير الحبوب في ميناء نوفوروسيسك الجنوبي علقتا عملياتهما إثر الهجمات التي ​شنتها الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل.