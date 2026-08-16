اليونان ترفع تحذير حرائق الغابات إلى أعلى مستوى

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت السلطات اليونانية، اليوم، تحذيراً من الفئة الرابعة (خطر نشوب حريق مرتفع للغاية) لمنطقة آتيكا، بما في ذلك جزيرة كيثيرا ومنطقتي فيوتيا وإيفيا، بما في ذلك سكيروس وجزر سيكلاديز وكريت.

ويدعو تحذير «الرمز الأحمر» إلى التعبئة الكاملة لأفراد ومعدات الطوارئ ويطلب من السلطات المحلية والإقليمية تفعيل هيئات تنسيق الطوارئ والاستعداد لحرائق غابات محتملة.

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية سماء صافية في الغالب، مع رياح شمالية تتراوح سرعتها بين 6 إلى7 على مقياس بوفورت (مقياس يربط سرعة الرياح بالظروف على الساحل واليابسة) في بحر إيجة، ورياح أقوى محلياً في شرق اليونان، ومن المتوقع أن تضعف الرياح في وقت لاحق اليوم الأحد.