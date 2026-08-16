روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات جوية ليلية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت روسيا، اليوم الأحد، إن أوكرانيا شنت هجوماً واسعاً بطائرات مسيّرة خلال الليل، استهدفت خلاله موسكو ومناطق روسية أخرى، فيما أفادت السلطات بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن الدفاعات الجوية في منطقة موسكو دمرت 201 طائرة مسيّرة، مشيراً إلى اعتراض معظم الطائرات قبل وصولها إلى المنطقة.

ووصف حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف الهجوم بأنه أحد أكبر الهجمات التي تشهدها المنطقة، وقال إن رجلًا يبلغ 83 عاماً قُتل بعدما تحطمت طائرة مسيّرة في بيته، فيما أصيب آخرون.

وفي روستوف أون دون جنوب روسيا، قالت السلطات إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم بطائرة مسيّرة، فيما أصيب شخص آخر، بحسب ما أفادت به.

وفي مدينة بودولسك، على بعد نحو 40 كيلومتراً من موسكو، أُصيب ثلاثة أشخاص، وفقاً لما ذكره فوروبيوف عبر تطبيق «تليجرام». وأضاف أن حريقاً اندلع في مستودع تابع لشركة «وايلدبيريز»، أكبر متجر للتجزئة الإلكترونية في روسيا.

وفي منطقة دوموديدوفو، التي تضم أحد مطارات موسكو، قال فوروبيوف إن حريقاً اندلع في مستودع يحتوي على أدوية، مضيفاً أن عدة مبانٍ سكنية تضررت في البلدة.

وألحقت الهجمات أضراراِ بالبنية التحتية في بلدات أخرى، من بينها مدرسة.

وفي المقابل، قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت خلال الليل هجوماً آخر بالصواريخ الباليستية على العاصمة كييف.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إنه سُمع دوي انفجارات في العاصمة، وحث السكان على البقاء في الملاجئ أثناء انتشار فرق الطوارئ، مشيراً إلى ورود تقارير عن اندلاع حرائق في مواقع عدة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن هجمات بالصواريخ والقنابل الانزلاقية والطائرات المسيّرة استهدفت مناطق أخرى من البلاد، بينها كريمنشوك وكريفي ريه.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تصريحات الجانبين.