الكوارث الطبيعية تؤثر على 92 ألفاً بأفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن الكوارث الطبيعية أثرت على أكثر من 92 ألف شخص في مختلف أنحاء أفغانستان منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح المكتب أن هذه الكوارث أسفرت حتى الآن عن مقتل 97 شخصاً وإصابة 331 آخرين، فضلاً عن تضرر نحو 10 آلاف منزل وتدمير أكثر من 2100 منزل، مما وضع آلاف العائلات أمام تحديات بالغة في مسار التعافي طويل الأمد. وبين التقرير أن الفيضانات والسيول الجارفة شكلت المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية المرتبطة بالكوارث خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن هذه الأزمات فاقمت الأعباء الإنسانية في عموم البلاد، إذ تحملت المنطقة الشرقية العبء الأكبر من التأثيرات، في حين تصدرت ولاية نورستان قائمة المقاطعات الأكثر تضرراً.