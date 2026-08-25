إسرائيل تواصل اعتداءاتها في جنوب لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، اعتداءاته في بلدات حدودية عدة بجنوبي لبنان، عبر قصف مدفعي وتفجير منازل وإحراق حقول زراعية، فيما أعلنت السلطات اللبنانية عن مقتل شابّين بغارة عبر مسيّرة. وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس، عن مقتل شابين لبنانيين من بلدة دير الزهراني، إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجتهما النارية في منطقة دوحة كفررمان جنوبي لبنان، الأحد. وقالت إن فرق الإسعاف تمكنت من انتشال جثماني الشابين، وكلاهما يبلغ من العمر 17 عاماً، من المنطقة، بعدما فُقد الاتصال بهما منذ أمس الأول.

في حدث آخر، قالت الوكالة إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدة المنصوري، فيما تنفذ قوات إسرائيلية عمليات تجريف في بلدة حولا محافظة النبطية.

وفي النبطية أيضاً، تنفذ قوات إسرائيلية متمركزة في بلدة الخيام عمليات تفجير لمنازل في الحي الغربي، قرب مدارس المبرات، وسط سماع دوي انفجارات متتالية وتصاعد كثيف للدخان في محيط المنطقة. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أقدمت بالتزامن مع ذلك على إضرام النيران في حقول زراعية وممتلكات داخل البلدة، ما أدى إلى اتساع رقعة الحرائق في عدة نقاط.