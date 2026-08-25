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فرنسا: حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية

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فرنسا: حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إصدار قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية اعتبارا من العام الدراسي الجديد.

وقال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن حماية الأطفال من الآثار الضارة لاستخدام الشاشات لم تعد تحتمل الانتظار، مضيفا أنه أقر قانونا يحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية بدءا من العام الدراسي الجديد بناء على مقترح قدمته اللجنة المعنية باستخدام الشاشات.

وأكد الرئيس الفرنسي في منشوره أن المدرسة الخالية من الهواتف تعني استعادة الهدوء اللازم للتعلم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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