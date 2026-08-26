20 قتيلاً قرب «هرمز» بـ 6 أشهر

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

برز مضيق هرمز كأحد المحاور الرئيسية للحرب التي اندلعت قبل 6 أشهر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث استُهدفت سفن تجارية عديدة في هذا الممر الحيوي لنقل النفط والغاز.

وعلى مدى فترة الحرب، أكدت المنظمة البحرية الدولية، وقوع 68 حادثاً في الخليج والمساحات المائية المجاورة، بمعدل حادث واحد كل 2.6 يوم.

وخلال هذه الحوادث، قُتل لا يقل عن 20 بحّاراً أو عاملاً في موانئ، وأصيب 35 آخرون، فيما فُقد شخص واحد، بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

في السياق، ناقش وزيرا خارجية إيران وعُمان أمس اتفاقاً إطارياً لإنشاء ممر مؤقت عبر هرمز، ومشروعاً لإزالة الألغام من المضيق الحيوي الذي تطل عليه الدولتان، وفق بيان مشترك.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية العُمانية: ناقش الوزيران إطاراً مرحلياً يشمل إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.