«مجلس السلام» يحذّر من «نقطة اللاعودة» إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

حذّر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف أمس، من «نقطة اللاعودة» إذا انهار وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض علناً في وقت سابق من هذا الشهر خطة من 15 نقطة أعلنها ملادينوف، وافقت بموجبها حركة حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة.

وقال ملادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي «لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى. إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجدداً إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار».

وتابع «لن يكون ذلك مجرد انتكاسة، بل نقطة اللاعودة للجميع».

وشدّد نيكولاي ملادينوف على أن استمرار الضربات الإسرائيلية يهدد وقف إطلاق النار.

وقال «كل استخدام للقوة لا يأتي رداً على تهديد وشيك، وكل حادثة لم تُفعَّل بشأنها آلية التنسيق، يُكلفان هذه العملية شيئاً سيكون من الصعب جدا استعادته».

واختتم قائلاً «كما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين، من نساء وأطفال، هم من سيتحملون العواقب».