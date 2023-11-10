مليشيا الحوثي تفرض جرعة جديدة على أسعار الوقود في مناطق سيطرتها

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، جرعة سعرية جديدة على أسعار الوقود في مناطق سيطرتها بمقدار 500 ريال للدبة 20 لترًا.

وقالت شركة النفط الحوثية، إنها قررت رفع أسعار الوقود ابتداء من السبت.

وبحسب الشركة الحوثية فإن مقدار الرفع وصل في اللتر الواحد 25 ريالا، وعلى الدبة عشرين لترا 500.

وزعمت الشركة الحوثية أن سعر الوقود خاضع لتكاليف النقل والشراء والاستيراد.

وبعد الجرعة الحوثية على الوقود ارتفع السعر إلى 9500 ريال بما يعادل 67 ريالا سعوديا للدبة البترول سعة 20 لترا.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي تحتكر كليا تجارة الوقود بالقوة، ويعتبر أحد أهم مصادر تمويلها، واتخذت من رفع الدعم عنه في 2014 شعارا لإسقاط الجمهورية وتدمير الدولة واستباحة وغزو المدن اليمنية.