موانئ عدن تعلن إفراغ سفينة محمّلة 4000 آلاف حاوية في 44 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شركة عدن لتطوير، اليوم الثلاثاء، عن تمكن فريقها، من إفراغ سفينة محمّلة بـ 4000 حاوية في غضون 44 ساعة.

وحسب بيان الشركة على صفحتها في "الفيس بوك"، فقد قامت الفرق في الميناء بتفريغ السفينة بمعدل مناولة 70 حاوية بالساعة.

وفي هذا الصدد، قالت الشركة، إنها تلقت برقية شكر من خط ملاحي عملاق نتيجة جهودها السريعة في إفراغ السفينة التي تحمل آلاف الحاويات.



وقالت الشركة التي تشغل موانئ عدن، إن الوكيل الملاحي لشركة البحر الأبيض المتوسط MSC العالمية في اليمن بعثت رسالة شكر لشركة عدن لتطوير الموانئ هنأ فيها جميع طواقم العمل في محطة عدن للحاويات.

ويعد هذا الرقم إنجاز هائل للموانئ في عدن، رغم الحصار الحوثي عليها، والحظر المفروض على معظم الخطوط الملاحية في الموانئ المحررة.

يشار إلى أن هذا يأتي بعد إعلان الحكومة اليمنية الخميس الماضي، نقل آلية التفتيش على السفن التجارية من مدينة جدة إلى عدن لأول مرة منذ 2015.

