صنعاء.. مليشيا الحوثي تجدد مطالبتها بإعدام مدير شركة "برودجي" وحجز أرصدتها

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد ممثل مليشيا الحوثي في المحكمة الجزائية بصنعاء، الأربعاء، المطالبة بحجز أرصدة شركة برودجي، وإعدام مديرها "عدنان الحرازي"، القابع في سجون المليشيا منذ يناير من العام الماضي.



جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة العاشرة التي عقدت بصنعاء، والتي رفضت فيها نيابة الحوثي، طلب محامي "الحرازي" بالإفراج عنه بالضمان، متذرعة بأن ما قام به الحرازي من خلال شركته يُعد من "الجرائم الجسيمة".



وقالت مصادر حقوقية، إن الهدف من هذا الاتهام تثبيت عملية السطو التي طالت الشركة، عبر القضاء الزائف.



واتهمت أسرة المختطف الحرازي، مليشيا الحوثي وقياداتها، بالعمل لتثبيت عملية السطو قضائيًا، والإضرار بسلامة الحرازي.. مؤكدة أنه يقبع في زنزانة انفرادية، منذ أكثر من عام، في سجون مخابرات المليشيا بصنعاء.



يُذكر أن إغلاق مليشيا الحوثي لشركة برودجي سيستمز، تسبب بقطع أرزاق أكثر من ألف أسرة كان يعمل معيلوها لدى الشركة.