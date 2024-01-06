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عدن - ياسمين التهامي - خبر محزن للمغتربين في السعودية هذه المهن لا يمكن تعديلها في السعودية .. وزارة الموارد البشرية

ما هي المهن التي لا يمكن تعديلها في السعودية .. وزارة الموارد البشرية قوانين التوظيف والمهن تخضع لتطبيق وتنفيذ مبادئ العدالة وحفظ حقوق العمال، سواء المواطنين أو المغتربين، حيث ان القوانين الجديدة التي تم تطبيقها تمثل نقلة نوعية في تنظيم المهن والعمل في المملكة بشكل عام، تشمل القوانين المهن التي يمكن تعديلها وتغييرها وفق الإجراءات المحددة ومن الأمور التي يُمكن تعديلها وتغييرها في بعض الأحيان: التحويل من وظيفة إلى أخرى في نفس القطاع أو بعض القطاعات المشابهة بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

لكن يجب أخذ الحيطة والحذر، حيث أن بعض المهن يمكن أن تكون مقيدة بشروط وقواعد محددة، وقد يتطلب تغيير المهنة موافقات إضافية أو إجراءات خاصة .في السعودية، من بين المهن التي لا يمكن تعديل تصاريح الإقامة لها هي “العمالة المنزلية” وهذا يعكس ارتفاع نسبة العمالة المنزلية في المملكة، والتي وصلت إلى حوالي 19.37٪، وهي زيادة كبيرة في هذا القطاع.

كما تحظى العمالة المنزلية بأهمية كبيرة في السعودية، وتُعد من القطاعات التي تخضع لقوانين محددة ومن ضمنها قوانين تتعلق بتعديلات تصاريح الإقامة وعادةً ما يكون تعديل تصاريح الإقامة للعمالة المنزلية مقيدًا بشروط صارمة تخضع لتنظيمات خاصة بهذا القطاع.

تلك النسبة العالية للعمالة المنزلية تشير إلى أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المحلي، وربما يتطلب ذلك تنظيمات خاصة تهدف إلى حماية حقوق العمال في هذا المجال وضمان معاملتهم بشكل عادل وبمراعاة الشروط المحددة من قبل السلطات المعنية في المملكة.المهن التي لا يمكن تعديلها في السعودية

تم التأكيد سابقًا من قبل مكتب العمل في المملكة العربية السعودية على وجود قائمة محددة من المهن التي يمكن تعديل تصاريح الإقامة لبعضها، في حين لا يمكن ذلك للبعض الآخر هذا يعني أن بعض المهن قد تكون مفتوحة لتعديل تصاريح الإقامة للعمالة الأجنبية، في حين يكون هناك مهن أخرى قد يكون تعديل تصاريح الإقامة مقيدًا أو غير مسموح به.

يتم ذلك عادةً استنادًا إلى السياسات الحكومية واحتياجات سوق العمل والشروط الخاصة بكل مهنة وتلك القائمة المحددة تتغير من وقت لآخر، وقد تخضع للتحديثات والتعديلات بناءً على السياسات الجديدة أو احتياجات السوق.متجر أثاث مكتبي.

منفذ إلكترونيات.

منافذ بيع المعدات والأجهزة الطبية.

متجر سجاد.

متجر لبيع الملابس الرجالية والأطفال.

متاجر النظارات والساعات.منفذ قطع غيار السيارات.

متاجر الحلويات.

تغيير المهنة في الإقامة السعودية

تلك الخطوات تعكس الطريقة التي يُمكن من خلالها للأفراد الوافدين تغيير مهنتهم في أوراق الإقامة في المملكة العربية السعودية. إليك الخطوات بشكل مبسط:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من هنا

انقر على خدمات الإنترنت وقم بتسجيل الدخول.

اختر اسم المؤسسة التي تريد تغيير المهنة من خلالها.

قم بملء نموذج تغيير المهنة بجميع البيانات المطلوبة واضغط على “إرسال”.

ستظهر لك النماذج الجديدة التي تقدمت بها تعديل المهنة.

قم بطباعة النموذج الجديد.

بعد ذلك، انتقل إلى قسم الاستعلام وأدخل رقم الطلب الخاص بك للتحقق من حالة الطلب.المهن القابلة للتعديل

تم تقسيم هذه المهن التى من المحتمل أن يتم تعديل التصاريح الخاصة بها وذلك الى فئتين رئيسيتين داخل المملكة العربية السعودية، لتكون الفئة الأولى تضم المهن التي يمكن للأجانب تعديلها، حيث تحتوى هذه المهن ما يأتي:

محاسب عام.

تاجر.

ممثل المشتريات.

حارس المستودع.

سكرتيرة طبية.

محاسب.

مساعد اعتناء.

إدارة حسابات المستخدمين.

السكرتير التنفيذي.

مدير المبيعات.

تلك المهن التي يُمكن للمواطنين السعوديين تعديل تصاريحهم لممارستها تشمل:ما معنى تغير المهنه الى 243110 ؟

يُمكنك القيام بعدة أشياء لتحقيق هذه الأهداف، مثل وضع خطط تسويقية شاملة، تنفيذ استراتيجيات التسويق، تحليل السوق واحتياجات العملاء، وإعداد التقارير والوثائق اللازمة لتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية.شروط تغيير المهنة في الإقامة السعودية

فيما يتعلق بتغيير المهنة إلى مندوب مبيعات في المملكة العربية السعودية، هناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها كما تُعتبر هذه الشروط أساسية لقبول تغيير المهنة إلى مندوب مبيعات، وتشمل:

صلاحية تصريح الإقامة: يجب أن يكون تصريح الإقامة ساريًا للشركة التي يرغب الموظف في الانتقال إليها.

موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الحصول على موافقتهم لتغيير المهنة.

توافر المهنة في قائمة الوظائف المتاحة: يجب أن تكون المهنة المستهدفة متاحة ومحددة في وظائف مكتب العمل.

مدة العمل السابقة: يمكن تقديم طلب تغيير المهنة بعد أن يقضي المقيم ثلاثة أشهر في الوظيفة الحالية.

التصنيف والتسجيل: يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها الموظف ضمن الفئة البلاتينية أو الشريط الأخضر ومسجلة في البريد السعودي.