وزير الداخلية يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات

بحث وزير الداخلية، الفريق شرطة بابكر سمرة، مع نظيره وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية محمود توفيق، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وذلك خلال لقائهما بالقاهرة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الداخلية لمصر.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الداخلية الفريق سمره عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين الشقيقين.

وأكد اهتمام السودان بتبادل الخبرات التدريبية مع الأجهزة الأمنية المصرية، والاستفادة من تجاربها في صقل مهارات الكوادر الشرطية السودانية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، رحب وزير الداخلية المصري بزيارة نظيره السوداني، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية السودانية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.

وأبدى استعداد وزارة الداخلية المصرية لتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الأمني في مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية الراهنة.

سونا