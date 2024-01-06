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عدن - ياسمين التهامي - مايخشاه السعوديين بداء يتحقق.. أخبار سيئة من ميناء جدة الاسلامي !!

قالت شركة ميرسك عملاق الشحن البحري انها تتراجع عن مسار البحر الأحمر، وتحول كافة سفنها بالكامل لمسار رأس الرجاء الصالح، لأسباب أمنية بعد هجمات حوثية على السفن في باب المندب.

واثرت هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية في الأحمر وافقدت البحر الاحمر مكانته في الملاحة الدولية واعلنت العديد من شركات الشحن العالمية عن ايقاف مرور السفن عبر البحر الاحمر وهو ما يؤثر على ميناء جدة الاسلامي بشكل حاد.

وأظهر جدول زمني لشركة ميرسك، سفن الحاويات ميرسك جنوة وميرسك لوندرينا وإبا ميرسك وجيرترود ميرسك، التي كانت راسية في البحر الأحمر إلى الجنوب من ميناء جدة السعودي في الأيام القليلة الماضية، تغيَّر مسارها اليوم الخميس لتمر من طريق رأس الرجاء الصالح.ومن شأن توقف الملاحة في البحر الاحم أن يؤدى الى توقف الشحنات القادمة من دول المحيط الهندي وشرق آسيا والصين الى ميناء جدة واستبداله بمؤانى سعودية على الخليج العربي او بميناء دبي ثم النقل براً.