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عدن - ياسمين التهامي - فاكهة لذيذة وسحرية تناولها على الريق تحمي قلبك من التلف وتقوي الذاكرة وتقلل الدهون ونسبة الكوليسترول الضار وتعالج القولون ’’تعرف عليها’’

دائمًا ما تلعب الفاكهة دورًا أساسيًا في النظام الغذائي اليومي للإنسان، وتختلف القيمة الغذائية لكل فاكهة عن غيرها، ومع اختلاف أنواع الفاكهة وكثرتها إلا أن الرمان لا يمكن الاختلاف على فوائدة الكبيرة والقيمة الغذائية المتميزة التي يضيفها لجسم الإنسان .

وكشفت العديد من الأبحاث والدراسات عن الفوائد العظيمة التي تمتلكها فاكهة الرمان، ومن خلال السطور التالية سنحاول تسليط الضوء على فوائد الرمان الصحية، وسنركز بالتحديد على الفائدة الكبيرة التي يمكن أن نحصل عليها حال تناوله على الريق في الصباح .

يمنع تلف الخلايا ويقلل من الألتهابات :

يحتوى الرمان على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة والتي بدورها تساعد على منع تلف الخلايا، كما يساعد بشكل كبير على التقليل من الالتهابات، حيث يحتوى على مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة .

يحمي من بعض أمراض السرطان :

أكدت العديد من الدراسات أن تناول الرمان بشكل مستمر يساعد على حماية الجسم من بعض أمراض السرطان، أبرزها سرطان البروستاتا، كما يقلل من فرصة التعرض لسرطان الثدي عند السيدات .

علاج فعال وآمن لمرضى الضغط :

أكدت الدراسات أن الذين يعانون من مشاكل في الضغط، يمكنهم الاستعانة بالرمان من أجل تقليل ضغط الدم، والحفاظ على توازنه بشكل كبير، وذلك نتيجة مضادات الأكسدة الموجودة فيه كما يحافظ على الشرايين والقلب .

يساعد في علاج التهاب المفاصل :

ينصح أطباء العظام مرضاهم الذين يعانون من التهاب المفاصل بتناول الرمان بشكل مستمر، وذلك لكونه فعالا بشكل كبير في التقليل من التهاب المفاصل والغضارف لاحتوائه على مركبات الفلافانول .

يحمي من أمراض القلب والشرايين :

أكدت العديد من الدراسات والأبحاث أن الرمان يلعب دورًا أساسيًا في حماية القلب من الأمراض ويساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ويحمي القلب من التلف التأكسدي، كما يساعد بشكل كبير في تقليل نسبة من الدهون الثلاثية .

أكدت العديد من الدراسات والأبحاث أن الرمان يلعب دورًا أساسيًا في حماية القلب من الأمراض ويساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ويحمي القلب من التلف التأكسدي، كما يساعد بشكل كبير في تقليل نسبة من الدهون الثلاثية .

يقوي الذاكرة ومفيد للعظام :

يعد الرمان مصدرًا جيدًا للفولات و البوتاسيوم و فيتامين ك ولذلك فهو مفيد بشكل جيد لقوة العظام وحمايتها، كما أن احتوائه على نسبة من مضادات الأكسدة، يساعد على قوة التركيز والذاكرة، لذلك ينصح به الأطفال قبل الذهاب للمدرسة، كما ينصح به لمرضى الزهايمر .

كما يساعد الرمان في علاج العديد من المشاكل الصحية، أهمها الإسهال و المغص المعوي و التهابات القولون، كما يساعد في القضاء على عسر الهضم و الطفيليات المعوية، كما تستخدم القشرة البيضاء الداخلية كعلاج لـ حب الشباب و التهابات الثدي عند النساء .