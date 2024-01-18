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شبوة.. الداخلية تعلن إصابة جندي بقصف للحوثيين في بيحان

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، إصابة جندي من منتسبي اللواء الأول عمالقة، بشظايا في الرجل إثر اعتداء للحوثيين.

وحسب الإعلام الأمني التابع للوزارة فإنه "وصل لمستشفى هيئة شبوة الجندي (محمد علي عوض) ٢٢ عاما مصابا بشظايا في الرجل إثر سقوط مقذوف هاون أطلقته مليشيا الحوثي الارهابية في جبهة القويم بمديرية بيحان"، غربي شبوة.

ونقل المركز عن مصدر طبي لم يسمه، أن حالة الجندي مستقرة.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من مقتل وإصابة عدد من الجنود بينهم ضابط بطائرة مسيرة اطلقتها مليشيا الحوثي على موقع تابع لقوات دفاع شبوة، جنوبي محافظة مأرب.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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